12:42 | Футбол — Лига Европы

Итальянец Гвида обслужит матч "Стандард" - "Краснодар"

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Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гвида назначена на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы между "Стандардом" и "Краснодаром", информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники - Мауро Тонолини и Филиппо Мели, дополнительные ассистенты - Массимилиано Иррати и Мичел Фабри, четвертый рефери - Фабьяно Прети.

Матч группы J пройдет в Льеже 25 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Стандард Л - Краснодар

 

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