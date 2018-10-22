Итальянец Гвида обслужит матч "Стандард" - "Краснодар"

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гвида назначена на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы между "Стандардом" и "Краснодаром", информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники - Мауро Тонолини и Филиппо Мели, дополнительные ассистенты - Массимилиано Иррати и Мичел Фабри, четвертый рефери - Фабьяно Прети.

Матч группы J пройдет в Льеже 25 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени.