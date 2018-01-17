Источник: "Зенит" оштрафован на 30 тысяч евро за матч с "Реал Сосьедад"

УЕФА оштрафовал "Зенит" на 30 тысяч евро по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад" (3:1), утверждает телеграм-канал "Мутко против".

Помимо этого, питерцы должны связаться с испанским клубом для возмещения ущерба, нанесенного стадиону питерскими фанатами.

Встреча прошла в Испании 7 декабря. Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Зенита", оно должно было быть рассмотрено 22 февраля. Как отмечалось, питерский клуб может быть наказан за следующие нарушения фанатами: нанесение ущерба, использование пиротехники, бросание предметов, беспорядки на стадионе.

Напомним, что игра также была ознаменована драками между фанатами. Полиция Сан-Себастьяна, где прошла встреча, в тот день задержала нескольких болельщиков сине-бело-голубых еще до начала игры. Трое из поклонников петербургской команды были ранены.

Одна из стычек между болельщиками "Зенита" и "Реал Сосьедад" произошла за час до начала матча на площади Феррериас рядом со стадионом "Аноэта", где состоялась игра.