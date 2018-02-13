15:51 | Футбол — Лига Европы

Источник: В Белграде умер болельщик ЦСКА

По предварительной информации, болельщик умер от остановки сердца. Фото "СЭ"
По предварительной информации, болельщик умер от остановки сердца. Фото "СЭ"
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Один из болельщиков московского ЦСКА скончался сегодня днем в Белграде, сообщает "Царьград". По предварительной информации, он умер от остановки сердца.

В настоящее время уточняется имя и фамилия гражданина России, а также обстоятельства его кончины. Сообщается, что данный инцидент никак не связан с конфликтами между болельщиками.

Во вторник в Белграде армейцы первыми из российских команд вступят в борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля. Начало игры – в 20:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Дополнительная информация

https://sport.tsargrad.tv/news/v-belgrade-umer-bolelshhik-cska_110937

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

К сожалению, так и есть. И человек известный. Земля пухом.

16:35

Семь ветров

От такого никто не застрахован, земля пухом.

16:29

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