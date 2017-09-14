"Истанбул ББ" с Епуряну сыграл вничью с "Лудогорцем", "Брага" в гостях обыграла "Хоффенхайм"

"Истанбул ББ" сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 0:0. Полный поединок в составе турецкого клуба провел экс-защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.
В другой встрече группы C "Брага" на выезде одолела "Хоффенхайм" и возглавила таблицу.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа C
"Хоффенхайм" (Германия) - "Брага" (Португалия) - 1:2 (1:1)
Голы: Вагнер, 24 (1:0). Жоау Карлуш, 45+1 (1:1). Диегу Соуза, 50 (1:2).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Хюбнер, 46), Шульц, Фогт, Нордтвейт (Окс, 69), Рупп, Демирбай, Гриллич (Полански, 56), Вагнер, Крамарич.
"Брага": Матеуш, Эжгаиу, Марселу Гояну, Росич, Раул Силва, Секейра, Данилу, Жоау Карлуш (Орта, 78), Вукчевич, Паулинью (Хассан, 83), Диегу Соуза (Франсержиу, 61).
Предупреждения: Нордтвейт, 42. Раул Силва, 87. Демирбай, 89.
Судья: Мэдден (Шотландия).
"Истанбул ББ" (Турция) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0
"Истанбул ББ": Волкан Бабаджан, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Эмре Белезоглу, Инлер, Моссору (Наполеони, 80), Вишча, Аттама, Адебайор (Мевлют Эрдинч, 65), Элиа (Керим Фрай, 73).
"Лудогорец": Браун, Моци, Пластун, Сисинью, Натанаэл, Дяков, Анисе, Гуральски (Саша, 77), Лукоки (Густаву Кампаньяру, 86), Вандерсон, Жуау Паулу да Силва (Кешеру, 58).
Предупреждения: Элиа, 59. Жуниор Кайсара, 79. Мевлют Эрдинч, 90+4.
Судья: Юханнессон (Швеция).
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http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/