Исправит ли "Спартак" неудачную традицию, победив "Атлетик"?

"Спартак стал всего третьим российским клубом, который начал двухматчевое поражение в рамках еврокубков с поражения на своем поле с разницей в два мяча. В 2000 году "Ростсельмаш" после домашней неудачи уступил "Осеру" и на выезде, а в 2011 году "Рубин" после 0:2 в Москве добился ничьей с "Твенте" в Энсхеде. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда российский клуб начинал двухматчевое противостояние с поражения в два гола
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Первый матч
|
Ответный матч
|
15.07.2000
|
КИ
|
3-й раунд
|
0:2
|
1:3
|
17.02.2011
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
0:2
|
2:2
|
15.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
1:3
|
?
AloneStranger
клубом, который начал двухматчевое поражение
01:50