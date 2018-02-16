Исправит ли "Спартак" неудачную традицию, победив "Атлетик"?

"Спартак стал всего третьим российским клубом, который начал двухматчевое поражение в рамках еврокубков с поражения на своем поле с разницей в два мяча. В 2000 году "Ростсельмаш" после домашней неудачи уступил "Осеру" и на выезде, а в 2011 году "Рубин" после 0:2 в Москве добился ничьей с "Твенте" в Энсхеде. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российский клуб начинал двухматчевое противостояние с поражения в два гола