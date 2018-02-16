00:23 | Футбол — Лига Европы

Исправит ли "Спартак" неудачную традицию, победив "Атлетик"?

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"Спартак стал всего третьим российским клубом, который начал двухматчевое поражение в рамках еврокубков с поражения на своем поле с разницей в два мяча. В 2000 году "Ростсельмаш" после домашней неудачи уступил "Осеру" и на выезде, а в 2011 году "Рубин" после 0:2 в Москве добился ничьей с "Твенте" в Энсхеде. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российский клуб начинал двухматчевое противостояние с поражения в два гола

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Первый матч

Ответный матч

15.07.2000

КИ

3-й раунд

Ростсельмаш

Осер

0:2

1:3

17.02.2011

ЛЕ

1/16 финала

Рубин

Твенте

0:2

2:2

15.02.2018

ЛЕ

1/16 финала

Спартак

Атлетик

1:3

?

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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AloneStranger

клубом, который начал двухматчевое поражение

01:50

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