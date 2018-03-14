Исполнительного директора "Атлетико" задержали в аэропорту

"Атлетико", накануне прилетевший в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива", столкнулся с непредвиденными трудностями, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, исполнительный директор "матрасников" Мигель Анхель Хиль Марин при прохождении таможенного контроля не смог найти свой паспорт. Его задержали в аэропорту вплоть до разрешения сложившейся ситуации.

Отмечается, что представителю руководства испанского клуба неизвестно, когда он потерял документ - произошло ли это перед вылетом в Мадриде, или на борту самолета. При этом, осмотр борта не дал результатов.

Напомним, первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.