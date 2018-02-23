Испанские СМИ: полицейский в Бильбао умер после брошенного фанатами "Спартака" файера

51-летний полицейский Иносенсио Ариас Гарсия умер сегодня в Бильбао во время столкновений между фанатами "Атлетика" и "Спартака", сообщает Cadena Ser. Полиция пыталась вмешаться в конфликт между группировками, и в это время один из файеров, брошенных со стороны россиян, приземлился рядом с Гарсией.
После этого инцидента полицейский срочно был доставлен в больницу. Спасти его жизнь медикам не удалось. Он умер от инфаркта, не приходя в сознание.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
Y-71
Трёхтысячный Бармалей, успокойся, сегодня праздник. Нас провоцируют на агрессию, и при проявлении агрессии, смотрят только на нас, на провокаторов внимание не обращают.
09:51
Бармалей3000
Отстранить Россию, зачем нам этот позор - стыдно, противно за Нас, какой-же мы агрессивный народ!!!!
08:47
miker65
Костромич, возможно человек от испуга умер. Файер прилетел ему прямо в фэйс или рядом. Тут каждый двадцатый может испугаться до смерти.
03:20
Фуля
Баск ------ на 5 Спартак отлучат от еврокубков --------- Я уже два года подряд предлагаю взять Спартаку паузу – лет на 5 отказаться от еврокубков в пользу других наших нормальных команд. Подумать, осмыслить, как дошли до такой жизни, почему Россию тянут вниз и только потом как почувствуют, что готовы, осторожно попробовать. За это время прекратить практику подкупов судей и давление на неугодных, истерику в СМИ, диктовку футбольным властям своей воли, манипуляции с переносами матчей. СМИ, в первую очередь СЭ и Матчдом2тв, прекратить необъективное освещение футбол. ---------- Фуля, главный народный эксперт высшего класса (как спрогнозировавший в день назначения Слуцкого тренером Халла его позорное изгнание именно в декабре, никчемность Головина, облажание Спартака с Марибором, вылет позорной бизнес-сбродной армянских папиков именно в 1/4).
02:06
dEADj
Так вот значит, как нас лишат чемпионата мира по футболу:)
02:02
Jean4
Да Да это все видели =))))
01:55
Kostromich
А что они еще могли сказать? Самое политически-правильное заявление. Только отчего он всё-таки умер? В первый раз фаер увидел? Впечатлился - переволновался? Сами такими своими заявлениями нарываются на негатив
01:54
Flamenco
Вредоносных животных нужно утилизировать!
01:48
Таки да
> И как результат лет на 5 Спартак отлучат от еврокубков в лучшем случае. ///// Оно и к лучшему. Хоть на какое-то время этот спартаковский европозор прекратится.
01:48
spetrov
...Могли и свои бросить. Однако что наиболее вероятно, человек все же умер, а не погиб.
01:44
Баск
Чемпионат не отберут. Но, на Спартак все свалят. И как результат лет на 5 Спартак отлучат от еврокубков в лучшем случае.
01:42
spetrov
Ладно, народ, вы тоже не генерите странные доводы на пустом месте. Умер человек, соболезнования родным и близким. Кто его знает, как оно было. Нас там не было.
01:40
NapoliFC
И болельщика Спартака видимо ранили свои же. Завтра увидите, так и будут писать.
01:39
Спартач и че?
zoostation ну отберут у нас чемпионат у тебя что в жизни что-то изменится? жена тройню родит или родители здоровей станут? ну серьезно спорт никогда не будет выше обычной жизни. сми зацикливают людей на томч что спорт это якобы самое главное. стадики построили хорошо хоть и наворовали . разве что билеты придется сдать .я взял не на наших кстати, лучше месси посмотрю никуда не выезжая как какой-нить барселонец .своих я и так вижу 2 раза в год.
01:34
NapoliFC
Видео есть? А то сами убили и ищут на кого свалить.
01:33
KapMaH
Доигрались животные. Человека убили.
01:31
zoostation
Теперь вслед за отобранной бронзой будут скулить чтоб отобрали и чемпионат мира у нас. Или бойкот.
01:28
spetrov
"После" не означает "в следствие".
01:26
Спартач и че?
Что за полицаи пошли . Как их на службу берут то.Сидел бы дома футбол смотрел.
01:26