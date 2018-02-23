Испанские СМИ: полицейский в Бильбао умер после брошенного фанатами "Спартака" файера

51-летний полицейский Иносенсио Ариас Гарсия умер сегодня в Бильбао во время столкновений между фанатами "Атлетика" и "Спартака", сообщает Cadena Ser. Полиция пыталась вмешаться в конфликт между группировками, и в это время один из файеров, брошенных со стороны россиян, приземлился рядом с Гарсией.

После этого инцидента полицейский срочно был доставлен в больницу. Спасти его жизнь медикам не удалось. Он умер от инфаркта, не приходя в сознание.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

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