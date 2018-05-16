"Атлетико" обыграл "Марсель" со счетом 3:0 в финале Лиге Европы. Испанские команды выиграли 12 из 13 последних европейских клубных турниров, беря в расчет Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Только в сезоне-2016/17 в победу в Лиге Европы праздновал "Манчестер Юнайтед", обыгравший нидерландский "Аякс" (2:0).
pawl0valil
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
00:54
ЗЮК:
Бивень,говорят про чемпионат,а не о конкретных клубах.
00:32
maks55555
Доминируют они в последние годы. Очень показателен будет этот финал ЛЧ.
00:19
Бивень
Фантастика! А еще говорят что Англия лучше.
00:09