"Атлетико" обыграл "Марсель" со счетом 3:0 в финале Лиге Европы. Испанские команды выиграли 12 из 13 последних европейских клубных турниров, беря в расчет Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.



Только в сезоне-2016/17 в победу в Лиге Европы праздновал "Манчестер Юнайтед", обыгравший нидерландский "Аякс" (2:0).

