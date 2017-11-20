13:52 | Футбол — Лига Европы

Испанец Эстрада будет работать на матче "Локомотив" - "Копенгаген"


Бригада испанских арбитров во главе с Хавьером Эстрадой будет работать на матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном", сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать Эстраде будут Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительные ассистенты рефери – Хесус Хиль Мансано и Рикардо де Бургос, а также Хавьер Родригес.

Напомним, матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 22 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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