Испанец Эстрада будет работать на матче "Локомотив" - "Копенгаген"

Бригада испанских арбитров во главе с Хавьером Эстрадой будет работать на матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном", сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать Эстраде будут Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительные ассистенты рефери – Хесус Хиль Мансано и Рикардо де Бургос, а также Хавьер Родригес.

Напомним, матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 22 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.