Испанцы рассудят "Зенит" и "Утрехт"

Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро будет работать на ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом", сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами главного судьи назначены Абраам Альварес Кантон и Хуан Юсте, а резервным рефери - Сантьяго Хайме.

Отметим, первая встреча между командами завершилась победой голландского клуба (1:0).

Напомним, матч между "Зенитом" и "Утрехтом" состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.