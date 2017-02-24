Исаак Телин: "Знали, что придется играть против хорошей обороны "Зенита"

Нападающий "Андерлехта" Исаак Телин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3) отметил, что команда рада выходу в следущи раунд. Форвард забил мяч на 90-й минуте встречи, который предопределил итог противостояния.

- В раздевалке у нас было хорошее настроение, - приводит Sporza слова Телина. - Мы заранее знали, что придется играть против хорошей защиты "Зенита". Это очень хорошо, что мы прошли сильную европейскую команду. Надеюсь, в следующем раунде получим соперника, которого сможем победить. Постараемся пройти в Лиге Европы, насколько это возможно.