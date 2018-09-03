Иржи Ярошик: "Славия" навяжет борьбу "Зениту" в Лиге Европы"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что "Зенит" получил интересных соперников по Лиге Европы. Питерцы в групповом турнире сыграют с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".

— "Зениту" попалась очень интересная группа, – приводят "Известия" слова Ярошика. – Вообще не верилось, что питерцы сумеют пробиться в групповой турнир после разгрома в Минске (0:4), но во втором матче с "Динамо" они добыли невероятную победу (8:1). Приятно за команду Сергея Семака, такой клуб и город не мог остаться без еврокубков. Считаю, что теперь у "Зенита" неплохие шансы и на групповом этапе. Но не согласен с тем, что "Славия" - аутсайдер квартета. Это одна из сильнейших команд Чехии. Уверен, она навяжет борьбу.