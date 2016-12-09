"Интер" завершил сезон в еврокубках домашней победой над "Спартой"

"Интер" нанес поражение "Спарте" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:1. Итальянская команда финишировала на последнем месте, набрав лишь 6 очков. Чехи гарантировали себе первую строчку ранее. В параллельной встрече "Хапоэль" из Беэр-Шевы сыграл вничью с "Саутгемптоном". Этот результат вывел в плей-офф израильскую команду.

Лига Европы

Групповой турнир

6-й тур

Группа К

"Интер" (Италия) - "Спарта" П (Чехия) - 2:1 (1:0)

Голы: Эдер, 23 (1:0). Маречек, 54 (1:1). Эдер, 90 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дочкал (Спарта П), 65 (вратарь)

"Интер": Каррисо, Андреолли, Ансальди, Раноккиа, Мурильо, Мьянге, Фелипе Мелу, Паласио (Перишич, 46), Эдер, Бьябьяни, Пинамонти (Бакайоко, 80).

"Спарта" П: Коубек, Кадлец, Мазух, Холек, Караваев, Намойнесу, Маречек, Дочкал, Чермак (Сачек, 78), Лафата (Пулкраб, 74), Юлиш (Дудл, 89).

Предупреждение: Раноккиа, 73.

Судья: Фертентен (Бельгия).

Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Саутгемптон" (Англия) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:1 (0:0)

Голы: Бузагло, 79 (0:1). ван Дейк, 90+1 (1:1).

"Саутгемптон" (Англия): Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Дэйвис, Ромеу, Редмонд, Хейбьерг (Уорд-Проуз, 82), Симс (Тадич, 59), Остин (Лонг, 39).

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль): Гореш, Мигел Витор, Корхут (Шабтай, 77), Цедек, Биттон, Бузагло, Хобан (Гадир, 56), Огу, Ради, Саар (Мараньяу, 68), Нвакаеме.

Предупреждения: Огу, 42. Мигел Витор, 45+1. Бертранд, 48. Цедек, 61. Гореш, 81.

Судья: Тальявенто (Италия).

Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".