"Интер" завершил сезон в еврокубках домашней победой над "Спартой"

"Интер" нанес поражение "Спарте" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:1. Итальянская команда финишировала на последнем месте, набрав лишь 6 очков. Чехи гарантировали себе первую строчку ранее. В параллельной встрече "Хапоэль" из Беэр-Шевы сыграл вничью с "Саутгемптоном". Этот результат вывел в плей-офф израильскую команду.
Лига Европы
Групповой турнир
6-й тур
Группа К
"Интер" (Италия) - "Спарта" П (Чехия) - 2:1 (1:0)
Голы: Эдер, 23 (1:0). Маречек, 54 (1:1). Эдер, 90 (2:1).
Нереализованный пенальти: Дочкал (Спарта П), 65 (вратарь)
"Интер": Каррисо, Андреолли, Ансальди, Раноккиа, Мурильо, Мьянге, Фелипе Мелу, Паласио (Перишич, 46), Эдер, Бьябьяни, Пинамонти (Бакайоко, 80).
"Спарта" П: Коубек, Кадлец, Мазух, Холек, Караваев, Намойнесу, Маречек, Дочкал, Чермак (Сачек, 78), Лафата (Пулкраб, 74), Юлиш (Дудл, 89).
Предупреждение: Раноккиа, 73.
Судья: Фертентен (Бельгия).
Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
"Саутгемптон" (Англия) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:1 (0:0)
Голы: Бузагло, 79 (0:1). ван Дейк, 90+1 (1:1).
"Саутгемптон" (Англия): Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Дэйвис, Ромеу, Редмонд, Хейбьерг (Уорд-Проуз, 82), Симс (Тадич, 59), Остин (Лонг, 39).
"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль): Гореш, Мигел Витор, Корхут (Шабтай, 77), Цедек, Биттон, Бузагло, Хобан (Гадир, 56), Огу, Ради, Саар (Мараньяу, 68), Нвакаеме.
Предупреждения: Огу, 42. Мигел Витор, 45+1. Бертранд, 48. Цедек, 61. Гореш, 81.
Судья: Тальявенто (Италия).
Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/