"Интер" вылетел из Лиги Европы, "Спарта" с Караваевым досрочно вышла в плей-офф

"Спарта" одержала минимальную победу над "Саутгемптоном" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. Российский хавбек Вячеслав Караваев провел на поле 90 минут. Пражский клуб за тур до конца обеспечил себе первое место и выход в 1/16 финала турнира.

В другой встрече "Интер" уступил "Хапоэлю" из Беэр-Шевы и досрочно вылетел из турнира, заняв последнее место в группе. На 69-й минуте с поля за фол "последней надежды" был удален голкипер Самир Ханданович.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа K

"Спарта" (Чехия) - "Саутгемптон" (Англия) - 1:0 (1:0)

Гол: Намойнесу, 11.

"Спарта": Коубек, Кадлец, Мазух, Холек, Караваев, Намойнесу, Маречек, Дочкал, Хольцер (Дудл, 90+1), Лафата (Гавелка, 88), Юлиш (Кестл, 90+3).

"Саутгемптон": Форстер, ван Дейк, Йосида, Мартина, Класи (Остин, 72), Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Ромеу, 55), Лонг, Родригес (Буфаль, 55), Маккуин.

Предупреждение: Холек, 32.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Интер" (Италия) - 3:2 (0:2)

Голы: Икарди, 13 (0:1). Брозович, 25 (0:2). Мараньяу, 58 (1:2). Нвакаеме, 71 - с пенальти (2:2). Саар, 90+3 (3:2).

"Хапоэль": Гореш, Мигел Витор, Корхут, Цедек, Биттон, Таа (Ради, 36), Бузагло, Хобан (Гадир, 81), Огу, Мараньяу (Саар, 75), Нвакаеме.

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Мурильо, Фелипе Мелу (Гнукури, 62), Банега (Каррисо, 70), Кандрева, Брозович, Эдер (Перишич, 60), Икарди.

Предупреждения: Корхут, 19. Мараньяу, 43. Ханданович, 45. Биттон, 55. Нвакаеме, 64. Нагатомо, 87.

Удаление: Ханданович, 69.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).