Иммобиле признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле по итогам голосования болельщиков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард в ответном матче 1/16 финала против "Стяуа" (5:1) оформил хет-трик.

За футболиста проголосовало 49 процентов фанатов.

Итальянец в споре за лучшего игрока недели опередил форварда "Милана" Фабио Борини, нападающего "Атлетико" Кевина Гамейро и полузащитника "Наполи" Петра Зелиньски.