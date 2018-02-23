Иммобиле признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле по итогам голосования болельщиков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард в ответном матче 1/16 финала против "Стяуа" (5:1) оформил хет-трик.
За футболиста проголосовало 49 процентов фанатов.
Итальянец в споре за лучшего игрока недели опередил форварда "Милана" Фабио Борини, нападающего "Атлетико" Кевина Гамейро и полузащитника "Наполи" Петра Зелиньски.
Хет-трик в матче со "Стяуа" заслужил Чиро Иммобиле признание болельщиков и звание Лучшего игрока недели в #ЛигаЕвропы 👏👏👏 pic.twitter.com/vOzfiXd7yT– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 февраля 2018 г.
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