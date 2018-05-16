23:59 16 мая | Футбол — Лига Европы

Иммобиле и Адурис стали лучшими бомбардирами Лиги Европы


Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле и нападающий "Атлетика" Ариц Адурис стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2017/18. Оба игрока забили по 8 мячей. Иммобиле, чтобы достичь данной отметки потребовалось провести 9 игр, Адурицу - 10.

Отметим, что форвард "Зенита" Александр Кокорин, его партнер команде Эмилиано Ригони и полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забили по 6 голов.

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