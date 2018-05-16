Иммобиле и Адурис стали лучшими бомбардирами Лиги Европы

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле и нападающий "Атлетика" Ариц Адурис стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2017/18. Оба игрока забили по 8 мячей. Иммобиле, чтобы достичь данной отметки потребовалось провести 9 игр, Адурицу - 10.
Отметим, что форвард "Зенита" Александр Кокорин, его партнер команде Эмилиано Ригони и полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забили по 6 голов.
"Марсель" – "Атлетико": Гризманн принес испанцам победу в финале Лиги Европы
- Александр Кокорин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Лацио
- Атлетик
- Ариц Адурис
- Чиро Иммобиле
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Эмилиано Ригони