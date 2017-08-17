Илья Жигулев: "Судьи сами будут в шоке, посмотрев отмененный гол"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что его команда имело подавляющее преимущество над соперником. Также футболист отметил, что команда успеет восстановиться к матчу против "Ростова".

– На поле было жарко, но сама погода не такая, какой была неделю назад, – сказал Жигулев. – У нас было подавляющее преимущество. Обидно, что не выиграли в 2 мяча как минимум. И гол, который не засчитали, нам было видно со скамейки. Странно, что судья не заметил. Это был обидный момент. Конечно, тоже плохо, что пропустили, но в атаке сыграли хорошо.

– Установка была "решать все"?

– Конечно, мы понимали, что чем лучше мы сыграем в домашнем матче, чем больше забьем, тем легче будет в Белграде.

– Как считаете, судейство было предвзятым?

– Не знаю. Судьи, наверно, сами сейчас увидят тот момент с отмененным голом и будут в шоке. Их, наверно, накажут за это. Не увидеть такой гол... Давно такого не было.

– Сложно было входить в игру?

– Я давно уже не играл, вышел с запредельным желанием. Видел, что у нас получалось в игре. Не сказал, что было сложно – спокойно вышел.

– Успеете восстановиться к "Ростову"?

– Максимально постараемся. Мы привыкли играть в таком графике. (Екатерина ПОТАПОВА)