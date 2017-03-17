Илья Жигулев: "Ничья в первом матче с "Сельтой" была бы для "Краснодара" более приемлимым итогом"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев рассказал о гостевом поражении "быков" от "Сельты" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Хавбек добавил, что ничья была бы более закономерным результатом.

– Игра нам давалась очень сложно, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Жигулева. – Задача была постараться не пропустить в первом тайме, и мы с ней справились, хотя соперник поддавливал нас достаточно серьезно. В начале второй половины "Сельта" все-таки смогла выйти вперед, но хорошо, что нам удалось быстро сравнять счет.

После этого у нас были еще моменты. Очень жаль, конечно, что в самой концовке мы получили в свои ворота еще один мяч. Думаю, ничья была бы и более закономерным, и более приемлемым для нас итогом.