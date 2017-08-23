Илья Жигулев: "Будем стараться не обращать внимания на фанатов "Црвены Звезды"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что игроки российского клуба постараются не обращаться внимания на болельщиков соперника. Также футболист считает, что "Краснодару" не нужно было пропускать два мяча в первой игре.

– Будем стараться не обращать на это внимания и играть в свой футбол, – цитирует ТАСС Жигулева. – Думаю, никаких проблем не будет. Плохо, что пропустили два мяча, но в атаке мы сыграли хорошо. У нас получалось играть с этим соперником, поэтому нужно продолжить действовать так же, как и в Краснодаре. Тогда все будет хорошо.

Напомним, что в первом матче российский клуб победил со счетом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 24 августа, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры