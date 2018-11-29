Илья Кутепов – об отношении фанатов к Глушакову: "Людям стоит немного успокоиться"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов после поражения от "Рапида" (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы сказал, что не обращал внимания на выкрики болельщиков в адрес капитана команды Дениса Глушакова.

- Что сказал Олег Георгиевич, учитывая ошибку судей при втором голе?

- Судьи тоже люди, они ошибаются. Не будем все списывать на них. Конечно, можно говорить, что там он не свистнул, там не поднял флаг. Но, думаю, реализуй мы свои моменты и делай счет 2:0, игра бы повернулась совсем по-другому.

- По сравнению с первым таймом чувствовала, что во втором "Спартак" был немного тяжеловат. Как чувствовали себя?

- Физически все было в порядке. Не знаю, что произошло во втором тайме. Разберемся и сделаем выводы. Не люблю говорить по горячим следам.

- Нет ощущения, что свежести во втором тайме не хватает?

- Что подсели? Такого нет.

- Теперь у "Спартака" очень мало шансов на выход в плей-офф? Не думаете над тем, чтобы сконцентрироваться на чемпионате и кубке, или поедете к "Вильярреалу" только за победой?

- Нет. Пока есть шанс, мы будем цепляться за него, бороться. Ни у кого и мысли не возникнет концентрироваться только на этом и просто доигрывать в Испании.

- Просто график очень плотный...

- Нормальный график – побольше поиграть к концу календарного года.

- К "Локомотиву" восстановитесь? У него было больше времени.

- Да, ничего страшного. Там посмотрим, кто лучше восстановился.

- Поведение болельщиков, особенно в отношении Глушакова, сильно сказывается на команде?

- Не знаю, а как они себя вели?

- Кричали.

- Мы просто не слышали.

- Планируются ли еще акции в поддержку Дениса? Футболки уже были...

- (улыбается) Пока, вроде, не планируем никаких.

- Как у него психологическое состояние?

- У Дениса? Отличное!

- Просто каждый день вылезает всякое...

- Денис – человек опытный. Он уже собаку съел на этом. Он профессионал и, я знаю, не обращает на это внимания. Думаю, людям тоже стоит немного успокоиться.

- Вы в команде читаете СМИ, разные инсайды?

- Я вообще даже не знаю, что происходит, потому что новости не читаю. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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