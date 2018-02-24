Илья Кутепов: "До последнего верил, что можно спасти матч с "Атлетиком"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, что он рассчитывал на успех в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1). Напомним, что в первой игре красно-белые уступили со счетом 1:3, по сумме двух встреч в следующий раунд прошел клуб из Бильбао.

- Нам где-то не хватило немного везения, - сказал Кутепов в интервью клубной пресс-службе. - Забей больше… Надо двигаться дальше, будем работать. До последней минуты верили, что этот матч можно спасти. Почему нет? Любая победа важна. После поражения в Москве эта победа прибавит нам позитива. Теперь будет совсем другое настроение. Будем готовиться к игре в Самаре (против "Крыльев Советов" в Кубке России - Прим. "СЭ").