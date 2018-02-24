15:16 24 февраля | Футбол — Лига Европы

Илья Кутепов: "До последнего верил, что можно спасти матч с "Атлетиком"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, что он рассчитывал на успех в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1). Напомним, что в первой игре красно-белые уступили со счетом 1:3, по сумме двух встреч в следующий раунд прошел клуб из Бильбао.

- Нам где-то не хватило немного везения, - сказал Кутепов в интервью клубной пресс-службе. - Забей больше… Надо двигаться дальше, будем работать. До последней минуты верили, что этот матч можно спасти. Почему нет? Любая победа важна. После поражения в Москве эта победа прибавит нам позитива. Теперь будет совсем другое настроение. Будем готовиться к игре в Самаре (против "Крыльев Советов" в Кубке России - Прим. "СЭ").

 
 

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spartak.com

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КОММЕНТАРИИ (6)
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wilde

"Поцелуй мою штангу!" - подумалось Реброву, когда Кутепов решил тоже вложится в позитив "Атлетика"...

01:29

tarkys

Действительно, многовато уже интервью, дело нужно делать.

17:54 24 февраля

letmebetomorrow

Везение, которого не хватило Спартаку называется мастерство, оттачивается на тренировках.

16:54 24 февраля

баламошка

Кутепка внёс ощутимый вклад в общий успех Атлетика)

15:44 24 февраля

ВВК

Илья, тебе не комментарии нужно давать, успеешь еще, а голову включать когда выходишь играть за великий клуб. Работай не покладая ног, землю грызи, на тебя без слез на поле не посмотришь. А языком молоть воздержись. Пересмотри игру с Атлетико в Москве,-это же позор, что вы творили с Ребровым. Вот та игра перечеркнула все надежды на положительный исход по результатам двух матчей.

15:43 24 февраля

ВВК

Илья, тебе не комментарии нужно давать, успеешь еще, а голову включать когда выходишь играть за великий клуб. Работай не покладая ног, землю грызи, на тебя без слез на поле не посмотришь. А языком молоть воздержись.

15:38 24 февраля

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