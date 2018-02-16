Илья Геркус: "Вопрос с выходом в 1/8 финала Лиги Европы еще не решен"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Ниццей" (3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что выход в следующую стадию еще не гарантирован. По его словам, в первой встрече железнодорожники получили огромное удовольствие от игры и от результата.

– На ваш взгляд, вопрос с выходом в 1/8 финала решен?

– Нет. Раунд состоит из двух матчей. Наши шансы сейчас лучше, чем были до первой игры.

– Для кого-то из парней было принциапильно обыграть именно Балотелли?

– Не думаю. Мы играли в замечательном городе, на замечательном стадионе с хорошей командой. Получили огромное удовольствие от матча и от результата. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интревью Ильи Геркуса