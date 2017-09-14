Илья Геркус: "Приемлемый результат для "Локо", пусть и не при блестящей игре"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (0:0) подчеркнул, что команда добилась приемлемого результата. Геркус также отметил игру нападающего команды Эдера.

– Неплохой матч, – сказал Геркус. – Не хочется называть его ни плохим, ни хорошим. Нормальный. Для дебютной игры достигли приемлемого результата, пусть и не при блестящей игре. Понятно, что всегда хочется большего, но отыграли самоотверженно, спокойно, структурировано, даже создавали моменты. Не так, правда, много, как хотелось бы. Однако итог нас устраивает.

– Но, судя по заменам во втором тайме, держали в уме и возможную победу, за ничью отчаянно не цеплялись?

– Вот вы сами и ответили на свой вопрос.

– А не показалось, что, все-таки, моментами совершали задержки? Мяч отпинывали в сторону, Гильерме иногда долго вводил его...

– Мы играли аккуратно. Не совсем уж откровенно отпинывали. Мне не показалось, что мы играли на удержание. Плюс "Копенгаген" делал ставку на первый тайм, он тоже чуть подсел в конце. Ему также не хватает состава.

– Этот матч – самый тяжелый в группе?

– Ожидаю, что да. Остальные должны сложиться проще. Хотя тут присоединится фактор усталости, но, надеемся, что подойдем в хорошей физической форме.

– Как вам выход Эдера на замену?

– Свою работу он сделал: вышел, цеплялся за мячи. В эпизоде, когда по флангу уходил от соперника Игнатьев, Эдер блестяще оказался в центре штрафной. Если бы пас прошел – был бы гол. Плюс не забываем, что португалец вынес мяч из своей штрафной при угловом в концовке. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"