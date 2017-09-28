Илья Геркус: "Позднее время матча? Готовимся к Лиге чемпионов"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" отметил, что встреча получится непростой. Геркус также добавил, что железнодорожники намерены занять первое место в группе.

- Позднее время матча? УЕФА говорит нам, как играть, во сколько играть и с кем, поэтому с этим ничего не поделаешь, – сказал во флеш-интервью Геркус. – Время лигочемпионское, поэтому готовимся к играм в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.

Мы уважаем нашего соперника, думаю игра будет непростая. Но мы ожидаем лучшего от этой встречи. Конечно, команда устала, но есть порох в пороховницах, мы полны решимости сегодня победить. Мы планируем выйти из группы, желательно с первого места.

Напомним, что матч "Локомотив"– "Злин" пройдет в сегодня, 28 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи