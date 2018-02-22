Илья Геркус: "Очень рады! Это историческое событие для "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы. Железнодорожники по сумме двух матчей обыграли "Ниццу" (3:2 - на выезде, 1:0 - дома).

- Мы очень рады, это историческое событие для "Локомотива", - сказал Геркус. - Для этого времени года посещаемость отличная. Мы постарались сделать для болельщиков все необходимое. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Напомним, "Локомотив" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая состоится завтра. 23 февраля. Начало церемонии - 15.00 по московскому времени.