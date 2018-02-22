21:16 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Илья Геркус: "Очень рады! Это историческое событие для "Локомотива"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы. Железнодорожники по сумме двух матчей обыграли "Ниццу" (3:2 - на выезде, 1:0 - дома).

- Мы очень рады, это историческое событие для "Локомотива", - сказал Геркус. - Для этого времени года посещаемость отличная. Мы постарались сделать для болельщиков все необходимое. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Напомним, "Локомотив" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая состоится завтра. 23 февраля. Начало церемонии - 15.00 по московскому времени.

Локомотив - Ницца
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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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abcrol

сукреГ-главный тормоз команды.Я думаю ,это моё мнение - не единственное

22:13 22 февраля

Pele Pelevich

Объективности ради надо сказать, что с приходом этого соловья, в Локомотив вернулся Семин. Я не знаю, с чьей подачи правление ФК решило, что Палыч должен каждый квартал отчитываться, но в той ситуации Ильюшка повел себя как баба.

21:38 22 февраля

garry1980

Твоей заслуги тут нет. А то сначала Палычу замену искал, не скрывая, а теперь переобулся в воздухе. Секрет команды в микроклимате и подходе Палыча к игрокам. Так что "таланты" управленцев из города на Неве тут не при чём.

21:29 22 февраля

баламошка

Бомж, чинуша, перекати-поле. Раньше сосал у Газпрома, теперь наяривает у РЖД.

21:22 22 февраля

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