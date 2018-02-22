Илья Геркус: "Очень рады! Это историческое событие для "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы. Железнодорожники по сумме двух матчей обыграли "Ниццу" (3:2 - на выезде, 1:0 - дома).
- Мы очень рады, это историческое событие для "Локомотива", - сказал Геркус. - Для этого времени года посещаемость отличная. Мы постарались сделать для болельщиков все необходимое. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Напомним, "Локомотив" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая состоится завтра. 23 февраля. Начало церемонии - 15.00 по московскому времени.
abcrol
сукреГ-главный тормоз команды.Я думаю ,это моё мнение - не единственное
22:13 22 февраля
Pele Pelevich
Объективности ради надо сказать, что с приходом этого соловья, в Локомотив вернулся Семин. Я не знаю, с чьей подачи правление ФК решило, что Палыч должен каждый квартал отчитываться, но в той ситуации Ильюшка повел себя как баба.
21:38 22 февраля
garry1980
Твоей заслуги тут нет. А то сначала Палычу замену искал, не скрывая, а теперь переобулся в воздухе. Секрет команды в микроклимате и подходе Палыча к игрокам. Так что "таланты" управленцев из города на Неве тут не при чём.
21:29 22 февраля
баламошка
Бомж, чинуша, перекати-поле. Раньше сосал у Газпрома, теперь наяривает у РЖД.
21:22 22 февраля