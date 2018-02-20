Илья Геркус: "О переносе матча с "Ниццей" не думаем"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" вызывает повышенный интерес у болельщиков. Ранее сообщалось, что игра может быть перенесена на стадион в Сочи.

– Конечно, погодные условия не самые лучшие, – говорит Геркус. – Но мороз в пределах допустимого. Еще один важный и ценный фактор для проведения встречи в Москве – большой интерес к ней, на стадион придет много людей. Впервые за много лет распроданы все билеты на "Юг" и открыты продажи на "Север". Уже раскуплено 13 тысяч, распространение продолжается. О переносе игры по метеоусловиям не думаем – в мыслях то, как снова встретимся с болельщиками. Часть из них мы видели в Ницце, теперь хотим выступить для них в Черкизове.

Напомним, матч пройдет 22 февраля в 19.00 по московскому времени (первая встреча завершилась победой красно-зеленых со счетом 3:2). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Сергей ЕГОРОВ)