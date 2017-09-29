Илья Геркус: "Надеюсь, тренер сборной Португалии обратит внимание на Фернандеша"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что надеется на то, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обратит внимание на полузащитника столичного клуба Мануэла Фернандеш и вызовет его в национальную команду.

"Надеюсь, Сантуш обратит на Фернандеша внимание, - сказал Геркус. - У нас уже есть один представитель сборной Португалии в команде (Эдер. - Прим. "СЭ"). Хочтся верить, что будет и второй".

Напомним, "Локомотив" в рамках второй игры группового этапа Лиги Европы обыграл "Злин" со счетом 3:0. Все голы забил Фернандеш. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"