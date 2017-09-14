Илья Геркус: "Локомотив" настроен на победу в игре с "Копенгагеном"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" высказал мнение, что железнодорожники и клуб из Дании – сильнейшие команды группы F. Помимо этих команд в квартете также находятся "Шериф" и "Злин".

– Копенгагене тяжелый трафик, поэтому я прибыл на стадион чуть позже команды, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Геркус. – Но я уверен, что на "Локомотиве" это не отразится. Это ерунда, мы были готовы к игре задолго до сегодняшнего дня, так что все будет хорошо.

Безусловно, волнение есть всегда, ведь Лига Европы – это особый турнир. Но мы уверены в своих силах и выйдем на поле с настроем на победу. К "Копенгагену" нужно относиться уважительно, это сильная команда, несмотря на неудачный старт сезона. У них также много травмированных, но это очень серьезный соперник, пожалуй, не считая нас, самый сложный в группе. Мы максимально настроены на игру и не будем терять концентрацию. Команда собрана и выложится на все 100 процентов.

Трансляция матча "Копенгаген" - "Локомотив"