Илья Геркус: "Локомотив" может дойти до полуфинала Лиги Европы? Мы так далеко не смотрим"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" опроверг информацию о том, что полиция Дании отправила в Россию нескольких болельщиков железнодорожных сразу по прилету в Копенгаген. Геркус подчеркнул, что команда настраивается на турнир от игры к игре.

– Информация про болельщиков не подтвердилась, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Геркус. – Все хорошо. Все, кто хотел приехать – приехали.

Ари сказал, что мы можем дойти до полуфинала? Так далеко "Локомотив" не смотрит. Подходим к турниру шаг за шагом. Сначала хотелось бы выйти из группы с первого места, чтобы получить более приемлемого соперника в плей-офф.

Матч против "Копенгагена" – первый, поэтому нужно быть максимально собранными. Другие соперники по группе нам по силам. Я уверен в команде, но призываю не терять собранности.

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"