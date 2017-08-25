Илья Геркус: "Лион"? Лучше ехать во Францию на финал Лиги Европы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что доволен жеребьевкой группового турнира Лиги Европы, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Он также добавил, что был напряженный момент, когда железнодорожники могли попасть в одну группу с "Лионом". Соперниками "Локо" по группе F стали "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".

- Группа ровная. Мы довольны, - сказад президент "Локомотива" Илья Геркус сразу после жеребьевки. - Соперники вполне по силам. Интересные. Мне кажется, для наших болельщиков выезды тоже хорошие. Интересные страны.

- Может, Абидалю следует присвоить звание "Почетный железнодорожник"? Вместо "Лиона" отправил вас к "Копенгагену".

- (Смеется.) Рука у него легкая. Но мы готовы и с сильными соперниками встречаться. Но, видимо, позже.

- В Лион лучше ехать на финал...

- В последний день турнира.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген".

Результаты жеребьевки Лиги Европы