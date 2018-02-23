Илья Геркус: "Болельщики "Локомотива" не допустят повторения беспорядков в Испании"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что болельщики железнодорожников не допустят беспорядков перед выездным матчем Лиги Европы против "Атлетико". Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира, по итогам которой железнодорожники сыграют против испанского команды.
В четверг в Бильбао перед началом матча "Атлетика" с "Спартаком" (1:2) возникли беспорядки. Во время них из-за остановки сердца погиб один испанский полицейский.
– То, что произошло вчера в Испании, это ужасно. Но мы уверены, что наши болельщики не такие, как те, кто все это устроил, – приводит ТАСС слова Геркуса.
Первый матч между командами состоится в Мадриде 8 марта. Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.
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rohkea
опять политика(((
21:47 23 февраля
Platinum1991
Есть такой оправданный подход наших болельщиков на выездных матчах – организованный приход к стадиону, чтобы обеспечить безопасный проход к стадиону и избежать столкновений и намеренных провокаций со стороны местных УЛЬТРАС. По горькому опыту выезда в европейские страны, наши российские болельщики НЕОДНОКРАТНО сталкиваются с такими НАМЕРЕННЫМИ и ПРЕДНАМЕРЕННЫМИ организованными провокациями! Наши болельщики ни на кого НЕ НАПАДАЛИ, а шли себе спокойно и организованно колонной к стадиону, а в их адрес были НАМЕРЕННЫЕ провокации испанских УЛЬТРАС. А наши не отвечали на эти провокации. Власти и полиция Бильбао не обеспечили должную безопасность до и во время проведения матча. Лига Европы - очень серьёзный международный турнир. УЕФА заботится о безопасности зрителей и участников, а обеспечение безопасности - это задача властей принимающего города. УЕФА должна в этом разобраться, ПОЧЕМУ власти Бильбао не обеспечили безопасность и, мало того, они выдвинули какие-то абсурдные обвинения в адрес России и наших болельщиков??? Такое сложилось впечатление, что власти и полиция Бильбао намеренно проявляли бездействие и испаниские ультрас об этом знали! Они увидели, что полиция не пресекает их провокации в отношении российских болельщиков! Они заранее организовались в группы для нападения на российских болельщиков. А теперь, из-за своего бездействия, власти испанского Бильбаю сваливают свою вину на российских болельщиков! Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков!
20:24 23 февраля
Комс
Конечно, не такие. Девочки-болельщицы же не такие, как мальчики))
19:46 23 февраля
баламошка
Какие "не такие", кусок бомжа?) Т.е. они не поедут в Бильбао или что? Ведь будут там беспорядки или нет зависит не от болельщиков из России. Немытое чучело-приживальщик хотел оскорбить болельщиков Спартака, но лишний раз выставил себя дуплоидом.
18:03 23 февраля
King's Bounty RND
К чему это было сказано ?
17:08 23 февраля