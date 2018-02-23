Илья Геркус: "Болельщики "Локомотива" не допустят повторения беспорядков в Испании"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что болельщики железнодорожников не допустят беспорядков перед выездным матчем Лиги Европы против "Атлетико". Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира, по итогам которой железнодорожники сыграют против испанского команды.

В четверг в Бильбао перед началом матча "Атлетика" с "Спартаком" (1:2) возникли беспорядки. Во время них из-за остановки сердца погиб один испанский полицейский.

– То, что произошло вчера в Испании, это ужасно. Но мы уверены, что наши болельщики не такие, как те, кто все это устроил, – приводит ТАСС слова Геркуса.

Первый матч между командами состоится в Мадриде 8 марта. Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем //

Смерть полицейского перед матчем "Атлетик" – "Спартак". Что говорят в Испании //

Этого хотели только баски! Почему фанатов "Спартака" нельзя во всем винить //

"Варварство. Будет ли безопасно на ЧМ в России?" Испансие СМИ – о трагедии в Бильбао