Илья Геркус: "Атлетико" намного добродушнее, чем баски"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матчей 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" сказал, что клубы готовы сотрудничать в сфере безопасности. В 1/16 финала второго по значимости еврокубка в Бильбао между болельщиками "Атлетика" и "Спартака" произошли стычки.

По данным полиции, в результате беспорядков пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении столкновений фанатов.

– После событий в Бильбао не беспокоитесь о безопасности в Мадриде? Или там не так страшно, как в Стране басков?

– Мы общаемся с испанцами. Есть полное понимание и готовность сотрудничать. Важно заранее проанализировать ситуацию и избежать всех возможных неприятностей. Но очевидно, что "Атлетико" намного добродушнее, чем баски. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Атлетико" состоится 8 марта в Мадриде, ответная встреча будет сыграна 15 февраля в Москве.

Полная версия интервью Ильи Геркуса



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