Илья Геркус: "10 тысяч - хорошая посещаемость не только для нас, а для многих российских клубов"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что на матче группового турнира Лиги Европы со "Злином" (3:0) посещаемость составила 10 тысяч человек. Функционер считает такую посещаемость хотел для такого времени года.
-Победа получилась трудовой, тяжелой, - сказал Геркус. - Первое место в группе- прекрасный результат, есть, чем гордиться. Ребята старались.
-Довольны посещаемость?
-Хорошая посещаемость для такого времени года. 10 тысяч человек - неплохой результат не только для нас, а для многих российских клубов. Посещаемость у нас растёт.
Напомним, "Локомотив" в рамках второй игры группового этапа Лиги Европы обыграл "Злин" со счетом 3:0. Все голы забил Фернандеш. (Павел ГУРЕВИЧ)
голос из Санкт-Петербурга
50 487 зрителей. Сегодня в будни вечером, не в выходной день. Напомнить какая команда собрала такое количество зрителей? Или уже не надо, привыкли?
00:55
Bibigon2000
да-да Илюша,как у классика: зарплата у меня хорошая! маленькая,но хорошая!
00:38