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00:36 | Футбол — Лига Европы

Илья Геркус: "10 тысяч - хорошая посещаемость не только для нас, а для многих российских клубов"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что на матче группового турнира Лиги Европы со "Злином" (3:0) посещаемость составила 10 тысяч человек. Функционер считает такую посещаемость хотел для такого времени года. 

-Победа получилась трудовой, тяжелой, - сказал Геркус. - Первое место в группе- прекрасный результат, есть, чем гордиться. Ребята старались. 

-Довольны посещаемость?

-Хорошая посещаемость для такого времени года. 10 тысяч человек - неплохой результат не только для нас, а для многих российских клубов. Посещаемость у нас растёт. 

Напомним, "Локомотив" в рамках второй игры группового этапа Лиги Европы обыграл "Злин" со счетом 3:0. Все голы забил Фернандеш. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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голос из Санкт-Петербурга

50 487 зрителей. Сегодня в будни вечером, не в выходной день. Напомнить какая команда собрала такое количество зрителей? Или уже не надо, привыкли?

00:55

Bibigon2000

да-да Илюша,как у классика: зарплата у меня хорошая! маленькая,но хорошая!

00:38