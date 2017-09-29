Илья Геркус: "10 тысяч - хорошая посещаемость не только для нас, а для многих российских клубов"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что на матче группового турнира Лиги Европы со "Злином" (3:0) посещаемость составила 10 тысяч человек. Функционер считает такую посещаемость хотел для такого времени года.

-Победа получилась трудовой, тяжелой, - сказал Геркус. - Первое место в группе- прекрасный результат, есть, чем гордиться. Ребята старались.

-Довольны посещаемость?

-Хорошая посещаемость для такого времени года. 10 тысяч человек - неплохой результат не только для нас, а для многих российских клубов. Посещаемость у нас растёт.

Напомним, "Локомотив" в рамках второй игры группового этапа Лиги Европы обыграл "Злин" со счетом 3:0. Все голы забил Фернандеш. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"