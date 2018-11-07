Игуаин не сыграет против "Бетиса"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин не попал в заявку на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бетиса" из-за травмы, информирует клубная пресс-служба. 30-летний аргентинец получил травму бедра в матче 11-го тура серии А против "Удинезе" (1:0) и все еще не восстановился от повреждения.

Заявка "Милана" на матч с "Бетисом" выглядит следующим образом:

вратари Дж. Донарумма, А. Доннарумма, Рейна;

защитники Абате, Музаккьо, Лаксальт, Сапата, Родригес, Романьоли;

полузащитники Бакайоко, Бертолаччи, Кессье, Маури, Монтоливо;

нападающие Борини, Чалхонглу, Кутроне, Халилович, Сусо.

Матч "Бетис" – "Милан" пройдет завтра, 8 ноября, на стадионе "Бенито Вильямарин", начало – в 23.00 (мск).