Игроков "Спартака" перед матчем с "Рейнджерс" выведут на поле особенные дети

"Спартак" примет участие в благотворительной акции – перед началом матча группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" игроков красно-белых выведут на поле 11 мальчиков и девочек с синдромом Дауна.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", цель акции – обратить внимание общественности на сбор средств для проведения первого московского открытого турнира по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна из разных регионов России, который пройдет в 2019 году.

С 2015 года дети и подростки с синдромом Дауна занимаются футболом при поддержке ФИФА и Российского государственного социального университета. Сейчас идет сбор средств на подготовку сборной Москвы. В конце лета следующего года на базе в Подмосковье сборная Москвы в сопровождении двух тренеров, психолога, врача, родителей и волонтеров проведет интенсивный курс подготовки для укрепления командного духа и физической формы.

"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)