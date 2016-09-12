Игроки "Маккаби" поссорились перед матчем с "Зенитом"

"Маккаби" из Тель-Авива подойдет к матчу с "Зенитом" в Лиге Европы в неидеальном психологическом состоянии. После упущенной победы над "Бейтаром" (2:2) некоторые игроки обвинили нападающего Таля Бен-Хаима в чрезмерном эгоизме. На последних минутах форвард упустил три явные голевые возможности, решив не отдавать мяч партнерам.

Сербский голкипер Предраг Райкович ушел с поля крайне раздраженным действиями обороны, которые привели к голу на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. По ходу игры болельщики "Маккаби" освистывали полузащитника Носу Игибора и левого защитника Омри Бен Харуша из-за их неудачных действий. После забитого им гола Игибор вместо празднования побежал в сторону тель-авивских фанатов и приложил палец к губам.

Кроме того, все еще неясно, успеет ли восстановиться к игре с "Зенитом" центральный защитник Эйтан Тиби. В клубе утверждают, что шансы на это невелики.

Игра "Маккаби" - "Зенит" состоится 15 сентября в Нетании, а не в Тель-Авиве, так как домашний стадион "Маккаби" находится на реконструкции. Начало - в 20.00 по московскому времени. (Эли ШВИДЛЕР)