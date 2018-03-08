Игроки "Локомотива" в компании болельщиков прогулялись по Мадриду

Игроки и тренеры "Локомотива" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" прогулялись по улицам Мадрида. Компанию железнодорожникам составили их болельщики.
Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.
Немного прогулялись по Мадриду. Несколько болельщиков составили компанию ☺️#АтлетикоЛоко pic.twitter.com/xuI6iQm8Sx– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
Кубанский Туляк
Унылая, однако, прогулка..... по Мадриду. Я по Твери веселей гулял......
19:40