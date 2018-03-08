17:05 | Футбол — Лига Европы

Игроки "Локомотива" в компании болельщиков прогулялись по Мадриду

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Игроки и тренеры "Локомотива" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" прогулялись по улицам Мадрида. Компанию железнодорожникам составили их болельщики.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Кубанский Туляк

Унылая, однако, прогулка..... по Мадриду. Я по Твери веселей гулял......

19:40

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