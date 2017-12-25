Игроки АЕК получат миллион евро, если выбьют киевское "Динамо" из Лиги Европы

Владелец АЕК Димитрис Мелисанидис пообещал игрокам своей команды выплатить бонус в размере 1 миллиона евро в случае выхода в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr . Соперником греческой команды является киевское "Динамо".

Ранее Мелисанидис обещал своим игрока 300 тысяч евро в случае выхода в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира. Владелец АЕК поставил условие – если команда не пройдет клуб из Украины, то не только не получит 1 миллион евро, но и лишится бонусов за попадание в 1/16 финала. Игроки согласились с предложенными условиями.

Напомним, первый матч между АЕК и киевским "Динамо" состоится в Греции 15 февраля. Ответная встреча пройдет на Украине 22 февраля.