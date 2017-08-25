Игорь Суркис: "Хочется, чтобы киевское "Динамо" в Лиге Европы доказало, что поражение от "Янг Бойз" было случайностью"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы. По его словам, нельзя говорить о том, что бело-голубые являются лидером группы В, где им предстоит сыграть с "Янг Бойз", "Партизаном" и "Скендербеу".

– Соперников я воспринял абсолютно нормально, это же не первая жеребьевка в нашей жизни. Со всеми командами нужно играть, – приводит пресс-служба киевлян слова Суркиса. – Говорить о том, что мы лидеры, потому что оказались в числе "сеяных" команд, и находимся на первом месте, я бы не стал. Все мы прекрасно помним наши матчи с "Янг Бойз", когда после первой игры в Киеве были уверены, что пройдем дальше, а получилось все наоборот. Поэтому нужно выходить на поле и бороться с первой до последней минуты, доказывать свое превосходство не на словах, а на деле.

– Судьба преподнесла еще одну возможность встретиться с "Янг Бойз", как вам такой подарок?

– Я бы не назвал большим подарком играть на искусственном поле, ведь мы постоянно выступаем на натуральных. Хочется, чтобы присутствовали не реваншистские настроения, а чтобы ребята классом своей игры доказали и себе, и болельщикам, что неудача со швейцарцами в квалификации Лиги чемпионов была случайностью. А они в футболе бывают часто.

Конечно, если не испытываешь желания реванша, то спортом нечего и заниматься, но следует думать не о том, чтобы отомстить, а чтобы доказать, что ты выше классом. Конечно, для всех это неожиданность, что мы во второй раз за короткое время встречаемся с этой командой. Мы уж там играли и знаем, что это хорошо организованный коллектив. Но если мы хотим за что-то бороться, такие команды должны проходить и выходить в еврокубковую весну. Перед командой однозначно такая задача будет поставлена.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" – "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы