12:57 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Игорь Смольников: "Газон на арене "Санкт-Петербург" в отличном состоянии"

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Защитник "Зенита" Игорь Смольников на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" отметил, что футболист "кельтов" Киран Тирни - очень хороший игрок, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Россиянин также добавил, что для питерцев были созданы отличные условия на сборе в Риме.

– В Риме мы провели короткий сбор, каждый день были тренировки, для нас создали все условия для восстановления, все было отлично, - сказал Смольников.

– На стадионе постелили новый газон. Как он вам?

– Отличное поле.

– В первом матче вам противостоял Тирни?

– Это очень хороший игрок. Левая нога хорошая, да и вся команда физически хорошо подготовлена, на что "Селтик" и делает акцент. Во втором тайме мы выровняли игру. Обидно, что пропустили.

Напомним, что ответный матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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