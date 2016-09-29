Игорь Шалимов: "Жоаоузинью в сборной? Решать Черчесову"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ниццей" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы рассказал, что четвертый гол его команды в матче стал определяющим, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он отметил, что Марат Измайлов пока не готов играть.
– Кого персонально выделите в своей команде?
– Никого. Все молодцы.
– Что с Ари? Он прихрамывал в конце?
– Все в порядке.
– Жоаоузинью заслужил вызов в сборную своей игрой?
– (Улыбается). В сборной Саламыч (Станислав Черчесов – Прим. "СЭ"). Ему решать.
– Какой гол считаете ключевым?
– 4-й гол ключевой, потому что оставалось мало времени до конца, и надо было закончить игру спокойно.
– Что с Измайловым? Почему он не вышел на поле?
– Марат еще не готов.
– Каковы ваши ожидания от игры на новом стадионе?
– Ждем с нетерпением, когда будем там играть.
serzheo
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23:12