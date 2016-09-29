Игорь Шалимов: "Жоаоузинью в сборной? Решать Черчесову"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ниццей" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы рассказал, что четвертый гол его команды в матче стал определяющим, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он отметил, что Марат Измайлов пока не готов играть.

– Кого персонально выделите в своей команде?

– Никого. Все молодцы.

– Что с Ари? Он прихрамывал в конце?

– Все в порядке.

– Жоаоузинью заслужил вызов в сборную своей игрой?

– (Улыбается). В сборной Саламыч (Станислав Черчесов – Прим. "СЭ"). Ему решать.

– Какой гол считаете ключевым?

– 4-й гол ключевой, потому что оставалось мало времени до конца, и надо было закончить игру спокойно.

– Что с Измайловым? Почему он не вышел на поле?

– Марат еще не готов.

– Каковы ваши ожидания от игры на новом стадионе?

– Ждем с нетерпением, когда будем там играть.