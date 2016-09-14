Игорь Шалимов: "Я работаю в главной команде полгода, все процессы знаю"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом". Матч пройдет 15 сентября в 22:05 по московскому времени.

– В целом в группе кто фаворит?

– По именам, наверное, фаворит "Шальке", остальные более-менее равны, а дальше все покажет игра. Для нас очень важен положительный результат в первом матче. Потом нам придется переключиться на чемпионат России, где нас тоже ждут важные игры. Повторю, важно начать с положительного результата. В целом явных фаворитов в группе нет.

– А в завтрашнем матче кто фаворит?

– У "Зальцбурга" небольшое преимущество, так как они играют дома. Но все покажет игра. Многое зависит от того, кто откроет счет. В целом, шансы расцениваю как 50 на 50.

– В тех играх "Зальцбурга", которые вы смотрели, какие игроки вам понравились?

– Мы не будем выделять игроков. Нашим футболистам имена игроков "Зальцбурга" ничего не скажут. Скажем по номерам особенности отдельных исполнителей, но вообще надо в целом смотреть – как обороняется команда-соперник, как атакует, какие движения, какая схема.

– Ввиду некоторой внезапности вашего назначения, хватило ли вам времени на подготовку к матчу?

– Я все же работаю в главной команде полгода, все процессы знаю, так что проблем нет.

– В чем причины не самой удачной игры "Краснодара" в последних турах и нужно ли что-то менять в игре команды?

– С моей стороны было бы некорректно оценивать предыдущие матчи. Надо смотреть вперед. Возможно, нам действительно надо будет что-то менять, будем смотреть по ходу дела.

– Вы часто проводите сборы в Австрии. Особенный ли для вас этот выезд?

– Конечно, всегда приятно приехать в Австрию, но это не имеет значения для предстоящего матча. Важен лишь конкретный соперник и его система игры. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)