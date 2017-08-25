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01:58 | Футбол — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Вылет из Лиги Европы - катастрофа для "Краснодара"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Црвены Звезды" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2) отметил, что этот результат является катастрофой для клуба. Также он отказался рассуждать на тот счет, станет ли теперь команде проще выступать в чемпионате России.

- Говорить о том, станет ли теперь проще в чемпионате России, смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы, занимать высокие места в чемпионате России, чтобы быть здесь, - цитирует ТАСС Шалимова. - Я не буду говорить, что вылет из турнира - это хорошо для нас, это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4506182

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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майор99

Шалим. Нормальный пацан после такого подал бы в оставку. Тебе как? СлабО?

02:07