Игорь Шалимов: "Вылет из Лиги Европы - катастрофа для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Црвены Звезды" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2) отметил, что этот результат является катастрофой для клуба. Также он отказался рассуждать на тот счет, станет ли теперь команде проще выступать в чемпионате России.

- Говорить о том, станет ли теперь проще в чемпионате России, смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы, занимать высокие места в чемпионате России, чтобы быть здесь, - цитирует ТАСС Шалимова. - Я не буду говорить, что вылет из турнира - это хорошо для нас, это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"