Игорь Шалимов: "Ван Перси сыграет в следующем матче? Спасибо, что сказали"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Фенербахче" (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что в следующей встрече команду, возможно, ожидает ротация. Также он поблагодарил турецкого журналиста за то, что тот сказал о выходе ван Перси в ответной игре, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– За "Фенербахче" не играл ван Перси, но во втором матче он выйдет. Как вы прокомментируете это? – вопрос турецкого журналиста.



– Нам надо на себя смотреть. Нам надо восстановиться. Ван Перси – сильный игрок, и спасибо вам, что сказали, что он будет играть.



– Подберезкин так прибавил за последнее время или это просто следствие отсутствия Измайлова и Мамаева?



– Прибавлял за эти сборы, это было видно. Хотя у него была травма, он пропустил тренировки. Но когда восстановятся Измайлов и Мамаев, будет более высокая конкуренция.



– Сможет ли кто-то из не игравших в нынешнем матче помочь в следующем?



– Гранквист сможет выйти в следующей игре. Возможно, кто-то еще наберет хорошую форму и выйдет на поле в следующем матче.



– В каком графике будете готовиться к следующему поединку? Полетите ли в Турцию раньше?



– Мы полетим за день до матча в Турцию, будем тренироваться здесь, в Краснодаре.