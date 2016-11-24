Игорь Шалимов: "В чемпионате России "Зальцбург" был бы в тройке"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом" (1:1) высоко оценил уровень соперника, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он подчеркнул, что в сегодняшней встрече "быкам" было сложнее, чем в двух матчах с "Шальке".

– Доволен только результатом, который в итоге состоялся, и тем, что мы вышли в плей-офф, – сказал Шалимов. – Последняя игра с "Ниццей" ничего не решает. Это единственный позитивный момент. Игра у нас была плохая, это заслуга соперника. Соответственно, наш настрой или еще-то что-то. Сложно говорить, что сказалось больше, но игра плохая.



– Почему именно игра была плохой?



– Первая и главная причина – это соперник. Потому что мы посмотрели последние игры и говорили, что сейчас это другая команда, не та, которую мы обыграли в первом туре. С "Ниццей" они играли еще агрессивнее, чем с нами. Команда грамотная, она на хорошем ходу. Думаю, они сейчас в хорошем состоянии. Соперник был тяжелый, мы с этим не справились. Но, опять же, не могу сказать, что мы недонастроились. Мы игру разобрали, готовили ребят к этому. Недовосстнановились после последней игры? Наверно, нет. Мы давно играем в таком темпе. Это была худшая игра из всех. Но могу сказать, что важен результат, важно, что прошли. Плохие игры будут еще, разные соперники будут. Но мы не станем делать трагедии из этой игры. Нам надо переключаться на чемпионат.



– Какое место "Зальцбург" занимал бы в российском чемпионате?



– В том состоянии, в котором сейчас находится, – может быть, в тройке. Когда мы играли в первом туре с ними – то на 10-м.



– Можно ли сказать, что вы не угадали с составом, особенно в центральной зоне?



– У нас сейчас не так много народу. Мы всегда выпускаем состав в надежде, что он сыграет так, как умеет. Бывают неудачные игры, опять же, здесь заслуга соперника. Забей бы они второй гол, мы бы проиграли. Так, нас и Крицюк выручил, противники били мимо. Говорить, что не угадал – этот разговор всегда есть. Но просто игра так сложилась.