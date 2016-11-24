23:57 24 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "В чемпионате России "Зальцбург" был бы в тройке"

0
0
0
10

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом" (1:1) высоко оценил уровень соперника, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он подчеркнул, что в сегодняшней встрече "быкам" было сложнее, чем в двух матчах с "Шальке".

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зальцбург" - 1:1. Федор СМОЛОВ сравнял счет и вывел "быков" в плей-офф Лиги Европы.Голевое чутье Смолова. Форвард вывел "Краснодар" в плей-офф Лиги Европы

– Доволен только результатом, который в итоге состоялся, и тем, что мы вышли в плей-офф, – сказал Шалимов. – Последняя игра с "Ниццей" ничего не решает. Это единственный позитивный момент. Игра у нас была плохая, это заслуга соперника. Соответственно, наш настрой или еще-то что-то. Сложно говорить, что сказалось больше, но игра плохая.

– Почему именно игра была плохой?

– Первая и главная причина – это соперник. Потому что мы посмотрели последние игры и говорили, что сейчас это другая команда, не та, которую мы обыграли в первом туре. С "Ниццей" они играли еще агрессивнее, чем с нами. Команда грамотная, она на хорошем ходу. Думаю, они сейчас в хорошем состоянии. Соперник был тяжелый, мы с этим не справились. Но, опять же, не могу сказать, что мы недонастроились. Мы игру разобрали, готовили ребят к этому. Недовосстнановились после последней игры? Наверно, нет. Мы давно играем в таком темпе. Это была худшая игра из всех. Но могу сказать, что важен результат, важно, что прошли. Плохие игры будут еще, разные соперники будут. Но мы не станем делать трагедии из этой игры. Нам надо переключаться на чемпионат.

– Какое место "Зальцбург" занимал бы в российском чемпионате?

– В том состоянии, в котором сейчас находится, – может быть, в тройке. Когда мы играли в первом туре с ними – то на 10-м.

– Можно ли сказать, что вы не угадали с составом, особенно в центральной зоне?

– У нас сейчас не так много народу. Мы всегда выпускаем состав в надежде, что он сыграет так, как умеет. Бывают неудачные игры, опять же, здесь заслуга соперника. Забей бы они второй гол, мы бы проиграли. Так, нас и Крицюк выручил, противники били мимо. Говорить, что не угадал – этот разговор всегда есть. Но просто игра так сложилась.

0
0
0
10
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

MAYERICK

Совсем свихнулся старый затхлый испорченный паштетенок.....

01:32

igorvasilevich

Рэд Булл пьет Рэд Булл окрыляет. Нужно было Краснодару его выпить.

01:01

spartak ekspress

ну учитывая что даже спартак лидирует то наверное да

00:52

Andersen32

Шалимов днище. Дальше "Краснодар" не пройдёт.

00:37

disss

Смешно! Я сразу подумал, что "Бычки" при такой игре уже и в "весне". Ан нет.. Они шли тихонько на убой от " Красных", пока не повезло случайно!

00:26

Thomas_Boy

Да полно гнать.

00:22

Птицuk

Не знаю кого хочет обмануть Шалимов - Галицкого что ли? Если выходить на игры с таким настроем, с каким вышел Краснодар - то и деревенская команда покажется Реалом. Рэд Булл кроме старания не показал вообще ничего - наши команды-середняки легко бы их разгромили. У Краснодара в первом тайме старался и бился только один Гранквист, все остальные ходили пешком. Середина поля не играла вообще, Налду, Эбуэ и Каборе - ужас, Перейра - пустое место, вообще не понимаю, зачем он в команде, надо обязательно кого-то ему на замену купить в межсезонье, надоело видеть постоянно лицо обиженного чем-то мальчика. Во втором тайме немного забегали несколько игроков, и всё - могли бы и выиграть, если бы забегали и начали стараться все, а не половина команды.

00:22

tryam

Шалимов явно не уровень Краснодара, нет никаких амбиций, команда потухшая, создавалось впечатление что сливали

00:20

igorvasilevich

Ага при шалимове да. Тренер вы не о чем бредите. Барахтался бы Зальсбург в 13-16 месте.

00:16

Poka my ediny - my ne pobedimy

Что он несет?? Соперник играл лучше? Когда твоя команда ошибается 100 раз за игру на ровном месте, даже дворовая будет лучше, а из под прессинга выходить нужно научить , чем ты не занимаешься !!! Нет народа? Этот Зальцбург сыграл плохо, но еще хуже сыграли вы... Что нужно было сделать с командой, чтобы после (СОГАЗА!!) где привыкли ходить пешком, команда стояла и ошибалась больше , чем дворовая сборная (((

00:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ