Игорь Шалимов: "У "Краснодара" одна задача - выигрывать"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что его команда настроена на победу. Наставник добавил, что тренерский штаб доволен новичками команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– По игрокам "Фенербахче" – внимания не заостряем, хотя знаем то, как они действуют, – сказал Шалимов. – Команду изучили, посмотрели три последних игры. Команда очень крепкая, плотно играет в обороне, быстро уходит в контратаки. Но они провели три игры на выезде, поэтому для них минус в том, что игрокам будет непросто, если ротация будет маленькая. Для нас же минус, что играем первый официальный матч.

– Какая задача сейчас стоит перед вами? И довольны ли вы новичками?

– Задача у нас одна – выигрывать. По новичкам – мы всеми удовлетворены, троих отдали, на их позиции взяли других. Всеми доволен. В официальных матчах мы поймем, насколько игроки вписались, насколько они будут помогать команде решать задачи.