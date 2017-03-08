20:46 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Травма Смолова - потеря для "Краснодара"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" заявил, что травма нападающего Федора Смолова стала серьезной потерей для "быков", передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– Надеемся на положительный результат, – начал Шалимов.

– Прилетел ли Газинский в Виго?

– Да. Газинский будет играть.

– Что скажете о травме Смолова?

– Федор – потеря. Это наш лучший бомбардир. В нашей игровой схеме центральный нападающий – это ключевая фигура. Это очень важная для нас позиция. Посмотрим, кто сможет выполнить тактические задания.

– Готов ли играть Мамаев?

– Физически и психологически – да. Ему надо набирать игровую практику. Думаю, он выйдет на замену в Виго.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serg19700

вопрос что они делают с игроками на тренировках, что они все с травмами?

21:23

Vedi

Ари зачем отдали в Локо ???

20:56

pushgun

Спасибо народной команде СПАРТАК ломавшей Смолова целый матч. Игрок нанесший травму Смолову не получил даже желтой карточки.!

20:54

shpasic

да, ячмень на глазу - страшная травма!

20:53

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