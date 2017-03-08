Игорь Шалимов: "Травма Смолова - потеря для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" заявил, что травма нападающего Федора Смолова стала серьезной потерей для "быков", передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.
– Надеемся на положительный результат, – начал Шалимов.
– Прилетел ли Газинский в Виго?
– Да. Газинский будет играть.
– Что скажете о травме Смолова?
– Федор – потеря. Это наш лучший бомбардир. В нашей игровой схеме центральный нападающий – это ключевая фигура. Это очень важная для нас позиция. Посмотрим, кто сможет выполнить тактические задания.
– Готов ли играть Мамаев?
– Физически и психологически – да. Ему надо набирать игровую практику. Думаю, он выйдет на замену в Виго.
Serg19700
вопрос что они делают с игроками на тренировках, что они все с травмами?
21:23
Vedi
Ари зачем отдали в Локо ???
20:56
pushgun
Спасибо народной команде СПАРТАК ломавшей Смолова целый матч. Игрок нанесший травму Смолову не получил даже желтой карточки.!
20:54
shpasic
да, ячмень на глазу - страшная травма!
20:53