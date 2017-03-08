Игорь Шалимов: "Травма Смолова - потеря для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" заявил, что травма нападающего Федора Смолова стала серьезной потерей для "быков", передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– Надеемся на положительный результат, – начал Шалимов.

– Прилетел ли Газинский в Виго?

– Да. Газинский будет играть.

– Что скажете о травме Смолова?

– Федор – потеря. Это наш лучший бомбардир. В нашей игровой схеме центральный нападающий – это ключевая фигура. Это очень важная для нас позиция. Посмотрим, кто сможет выполнить тактические задания.

– Готов ли играть Мамаев?

– Физически и психологически – да. Ему надо набирать игровую практику. Думаю, он выйдет на замену в Виго.