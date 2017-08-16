Игорь Шалимов: "Смолов уже в общей группе. Может, выйдет на замену"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" заявил, что его команда подготовилась к сопернику. Специалист отметил, что команда успела восстановиться после матча 6-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1), который состоялся 13 августа.

– Восемь матчей без проигрыша у соперника? Не беспокоит, у "Амкара" тоже была серия, когда они не забивали, а нам забили. Когда идет такая серия – команда на ходу. Но когда-то все это заканчивается, мы спокойно готовимся. Восстановились ребята, для нас 3 дня – как недельный цикл. Этого было достаточно, сделаем небольшую ротацию.

– Что скажете о сопернике?

– Мы одинаково готовимся ко всем играм. В Лиге Европы, конечно, подробнее изучаем соперника. Нам важно, по какой схеме играют, расположение игроков. Кого-то выделить индивидуально – здесь пока не видим, кто опасен. Спокойно готовимся, как обычно.

– Ристич как-то помогал в подготовке?

– В подготовке пока не помогал, надеемся, поможет на поле. Если нужна будет его помощь, спросим.

– Сможет ли кто-то из травмированных выйти на поле?

– Смолов начал тренироваться в группе, нога его не беспокоит. Возможен вариант, что выйдет на замену. Сейчас у нас выпало два человека – Перейра и Каборе. Все остальные тренируются, кроме Крицюка, – и Окриашвили, и Подберезкин. (Екатерина ПОТАПОВА)

Напомним, встреча между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" состоится 17 августа в Краснодаре. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.