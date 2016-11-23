Игорь Шалимов: "Смолов не в такой форме, как в начале сезона"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зальцбурга" подчеркнул, что команда очень серьезно подготовилась к предстоящей встрече, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, будущий соперник сумел улучшить свою игру.

- В каком состоянии Федор Смолов?

- Наверное, не в таком состоянии, как в начале сезона, потому что он много пропустил. Его состояние будет улучшаться с каждой игрой. Думаю, сейчас он готов хорошо.

- Какие выводы сделали по прошлому матчу? И что скажете о предстоящей встрече?

- Мы посмотрели игру "Зальцбурга" с "Ниццей". Могу сказать, что сейчас это совсем другая команда, которую мы обыграли в первом туре. Появились новые футболисты, которые играли очень агрессивно, особенно первые 30 минут, они держали темп весь матч. Я думаю, это будет то, что ждет нас завтра. Мы к этому готовы. Проанализировав игру команды, мы поняли, что именно это принесло победу "Зальцбургу".

- Кто не сможет принять участие в матче?

- Все те же. Подберезкин, Мамаев. Измайлов чувствует себя получше из тех, кто пропускал в последнее время матчи. Торбинский также чувствует себя лучше. Петров травмирован. Хотя, может, Подберезкин и сыграет с "Зальцбургом" и даже следующие две игры чемпионата.