Игорь Шалимов: "Смолов не сыграет против "Сельты"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" заявил, что встречу пропустит нападающий Федор Смолов. Из-за травмы задней поверхности бедра форвард пропустил первую встречу с "Сельтой" (1:2) в 1/8 финала Лиги Европы и игру 19-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:1). В текущем сезоне Смолов провел 22 матча во всех турнирах за клуб и забил 18 мячей.

– Смолов не сыграет против "Сельты", – сказал Шалимов.